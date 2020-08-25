داليا أيمن: المستشفى الميدانى المصرى لعب دورا كبيرا عقب انفجار بيروت.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن لبنان بلدنا الثاني ودائمًا مفتوح لكل المصريين، مؤكدة أن مصر دائمًا تقف بجانب الدول العربية.









وأضافت داليا أيمن، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المركز الطبى الاستشفائى المصرى فى لبنان مفتوح منذ فترة لاستقبال كل المصابين والجرحى جراء انفجار مرفأ لبنان.









وأكدت أن المسشتفى يعمل به الجميع بجهد وإخلاص لمساعدة كل المصابين وتطبيب جراحهم، مشيرة إلى أن المستشفى به أعلى الكفاءات الطبية فى القوات المسلحة لخدمة وإسعاف المصابين والجرحى.









وأوضحت أن المستشفى الميدانى المصرى لعب دورا كبيرا عقب انفجار مرفأ بيروت، خاصة أن حجم الانفجار فاق قدرات مستشفيات لبنان، حيث خلف 6 آلاف مصاب و187 قتيلا.