الدوري المصري.. أسوان يسعى لمواصلة انتفاضته على حساب إنبي





ويسعى أسوان بقيادة مدربه أحمد كشرة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتعزير فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم، المقبل.





كان فريق أسوان حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز على المقالون العرب بهدف دون رد في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح إنبي في خطف الثلاث نقاط من أسوان، لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي.





ويحتل إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد بـ 29 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 12 بـ 22 نقطة.

يحل فريق أسوان ضيفا على نظيره إنبي، اليوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الممتاز.