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برلمان

برلماني: أسطول النقل العام يشهد طفرة كبيرة بالأتوبيسات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:54 ص
الأتوبيسات الكهربائية
الأتوبيسات الكهربائية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بما يشهده أسطول النقل العام خلال السنوات الأخيرة من التحديثات التي طرأت على أتوبيساته وهو ما ساهم في تطوير المنظومة بشكل كبير، وكذلك تسهيل عمليات التنقل على المواطنين بكل سهولة ويسر دون معانأة، ويأتي على رأسها تحول عدد كبير من المركبات إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأكد أن توسع الدولة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة على غرار الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بجانب الطاقة الكهربائية المستخدمة في السيارات كذلك التي بدأت في الظهور في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعني تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وتحسين نواتج عوادم الاحتراق، والتي تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وكذلك على كل ما يحيط بالإنسان، من كائنات في الحياة البرية والبحرية، فالمنظومة البيئية واحدة تتأثر وتؤثر في بعضها.

وأضاف الغاز الطبيعي له الكثير من الإيجابيات التي تجعل الدولة لديها توجه لاستخدامه في وسائل المواصلات العامة بل وتتجه إلى النصح باستخدامه في السيارات الملاكي كذلك، وهو ما يعود إلى العديد من الأسباب التي من بينها أنه يتيح سعر أقل من البنزين أو السولار وهو ما يحد من الأموال التي تنفقها الدولة على استيراد المحروقات بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن الغاز أكثر أمانا من استخدام الأنواع الأخرى من الوقود حيث إن رقم الأوكتين للغاز الطبيعي 120 أي أعلى من البنزين فهو 80 ومن ثم تتفادى حدوث ظاهرة الصفع حال استخدام الغاز الطبيعي.

 مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي أكثر أمانا ويزيد العمر الافتراضي للسيارات حيث تقل الاهتزازات عند استخدامه ومن ثم إطالة عمر المحركات.

وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعي محل البنزين يأتي كخطوات أولى ضمن جهود الدولة في الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي التي يمكن استغلالها في سد الحاجة إليه وهو الأمر الهام والذي بدأت الدولة تعكف عليه.
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