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فن

شاهد .. دانا حمدان تتقمص شخصية وائل غنيم على تيك توك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:41 ص
دانا حمدان
دانا حمدان
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ميرنا محمود
نشرت  دانا حمدان شقيقة الفنانة ميس حمدان ومي سليم ، فيديو جديد كوميدي لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك. 

وظهرت الفنانة دانا حمدان بتقمص شخصية  الناشط وائل غنيم ، حيت قامت بعمل قصة الشعر التي يعتمدها وائل غنيم، مع مسك “السيجار” بنفس الطريقة،مستعينة ببعض كلماتها في خلفية الفيديو.

و كتبت معلقة علي الفيديو :اما حد يطلع من حياتي اقرب حاجة عرفت اجبها من الكاركتر
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يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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