AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ضمك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:46 ص
أهلي جدة
أهلي جدة
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة وخمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى الأهلي بقيادة مهاجمه السوري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز تواجده في المركز الثالث، والمشاركة في دروي أبطال آسيا الموسم المقبل.

وكان الأهلي سقط أمام الفيصلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الراقي، للحفاظ على فرصه في البقاء في مسابقة الدوري.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي على ضمك بنتيجة 5 - 1.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 15 وقبل الأخير بـ 25 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. الاتفاق يستدرج الفيحاء.. والفيصلي في ضيافة ضمك

الدوري السعودي.. النصر يسعى للثأر من الوحدة.. الليلة

الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الفيصلي

الليلة.. النصر في ضيافة التعاون بـ الدوري السعودي

الدوري المصري.. بيراميدز يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب سموحة

الدوري المصري.. الاتحاد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام وادي دجلة

ترشيحاتنا

الفوائد والآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي على مرضى السرطان .. تعرف عليها

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها.. 5 أوقات لا تجوز فيها

الناطق باسم الحكومة الكويتية: عودة الوافدين إلى البلاد ستكون تدريجية

بـ5 جنيهات حيلة سهلة وسريعة لتنظيف سلك الشبابيك بالمنزل

عملية سرقة كوميدية.. دب جائع يقتحم متجرًا ويستولى على وجبة خفيفة.. فيديو

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

AdvertisementS

رضا عبدالعال يهاجم مجلس إدارة الأهلي.. ويكشف سر إعارة صلاح محسن

مجلس الإدارة السبب.. رضا عبدالعال يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بثلاثية

دي قناه الأهلي.. أحمد بلال ينتقد نجم الزمالك السابق

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

الجارحي عن مواجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة: مباراة صعبة.. والسلعاوي إضافة كبيرة للفريق

بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

تركي آل الشيخ ينشر صورة من أيام طفولته.. شاهد

قاتل من أجل مركزك ..هيثم فاروق يدافع عن مروان محسن ويرفض تحمله مسئولية الهزيمة في القمة 120

السبكي: ندرس كل لاعبي فريق سلة الأهلي.. والاتحاد السكندري قادر على التتويج بكأس مصر

عماد متعب: اعتذرت لـ مروان محسن ووالده.. ولاعبو الأهلي رجال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية سرقة كوميدية.. دب جائع يقتحم متجرًا ويستولى على وجبة خفيفة.. فيديو

رسالة فى زجاجة على شاطئ أفتلقوت بسلطنة عمان تثير الشجون.. هنا حكايات شاهدة على الحب والفراق

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور