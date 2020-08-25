الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ضمك





ويسعى الأهلي بقيادة مهاجمه السوري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز تواجده في المركز الثالث، والمشاركة في دروي أبطال آسيا الموسم المقبل.





وكان الأهلي سقط أمام الفيصلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الراقي، للحفاظ على فرصه في البقاء في مسابقة الدوري.





يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي على ضمك بنتيجة 5 - 1.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 15 وقبل الأخير بـ 25 نقطة.

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة وخمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري السعودي.