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توك شو

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تعرف على موعد افتتاح متحف المركبات وأسعار التذاكر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:17 ص
متحف المركبات
متحف المركبات
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هاجر إبراهيم
قالت مها عبد الوارث، إن متحف المركبات في لمساته النهائية للافتتاح، مشيرةً إلى أن متحف المركبات من أحد المتاحف التاريخية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وشهد تطوير وترميم منذ عام 2001 وحتى 2020.

وأضافت "عبد الوارث" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن ترميم المتحف توقف عدة مرات، ولكن تم البدء فعليًا بالتجهيز لافتتاحه منذ منتصف 2017، موضحة أنه سيكون متاحًا للزوار في بداية شهر سبتمبر. 

وتابعت أنه تم تحديد أسعار التذاكر للمصريين والعرب لتكون 20 جنيه والطلاب 10 جنيهات، وتصويره بالهواتف المحمولة مجانًا، لافتة إلى إنشاء بنرات بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المتحف لإتباعها ومنها ارتداء الكمامات وتحديد مسافات فى الأرض للحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

وأكدت أنه سيجرى افتتاح متحف المركبات على فترتين، فترة من الساعة الـ9 حتى الـ1 وفترة من الساعة الـ 5 إلى الساعة الـ 9، مضيفةً أن فريق العمل التابع لقطاع المتاحف قام بإنشاء كل قطعة للمتحف بطريقة براين حتى يمكن لذوي الاحتباجات الخاصة بالاستمتاع به، بالإضافة إلى وجود مصعد للزوار.
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