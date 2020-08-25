الإحصاء: تدوير 100% من المخلفات الزراعية بالإسكندرية في 2018

أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 /2020 النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة (الجزء الثالث: المخلفات والكوارث) عام 2018.





وبحسب بيان، الثلاثاء، بلغت النسبة لكمية المخلفـات الزراعية التي تم تدويرها لمحافظة الإسكندرية 100% عام 2018.





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وبلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017/2018.





كما بلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنيه عام 2017/2018 وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.