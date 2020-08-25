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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:14 ص
ارتفاع حصيلة شهداء
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5
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سمر صالح
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي، على قطاع غزة إلى 5 شهداء الليلة الماضية، في انفجار شرق حي الشجاعية شرق غزة، ولم تعرف أسبابه حتى الآن.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن إياد جمال الجدي ومعتز عامر المبيض، من كوادرها استشهدا شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شنّ ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات متفجرة وحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة" تضم "منشآت تحت الأرض".

وتقصف إسرائيل غزة بشكل شبه يومي منذ 6 أغسطس ردا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من الأراضي الفلسطينية، تسببت بعشرات الحرائق في مناطق حرجية في إسرائيل.
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