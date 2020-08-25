التحرش والتنمر.. نائب: السوشيال ميديا ساهمت في تعديل جدول أعمال البرلمان

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لم يناقش استجواب القضايا المختلفة بشكل كافى موضحا أن مناقشة قضايا التحرش والتنمر كان للسوشيال ميديا دور كبير فى إبرازها .





وأضاف "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاستجوابات الآن تكون للقضايا التى تتعلق بالأمور الحساسة جدا، والتى تحتاج العديد من المستندات .





وتابع أنه حدث تعديلين في جدول الاعمال وجرى مناقشة قضايا التحرش والتنمر خلال الأسبوع السابق فى مجلس النواب، والتحدث عن عقوبات التحرش وفكرة إخفاء بيانات المجنى عليهم، حيث أن السوشيال ميديا كان لها دور حيوى فى إبرازها للمجلس.





وأكد أن دور النائب نفسه فى التواصل مع المواطن، والذى كان له العامل الأساسي فى إبراز تلك القضايا، إلا أنه لا يجب إغفال دور مواقع التواصل الإجتماعى.





وأفاد ان مواقع التواصل الإجتماعى تعتبر انعكاس لحالة الواقع، وقد يكون بها بعض الضرر، لافتا إلى لكل نائب دور فى إقصاء تلك القضايا المضرة.



