برلماني: دراسة الأئمة للعلوم الإنسانية يساهم في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف

قال النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن العلوم الإنسانية يجب تدريسها للمهن الهامة مثل الأئمة، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير برامج تدريب الأئمة ودراسة العلوم الإنسانية.
وأوضح أن دراسة العلوم الإنسانية تساعد في بناء الشخصية، والتي بدورها تساعد في تكوين الهوية المصرية، ومنها يصل الإنسان إلى مرحلة الوطنية، وأنه من خلال دراسة الإمام لذلك العلم يتعرف على النواحي الشخصية للفرد الذي يتحدث معه، وبالتالي ينجح في إيصال المعلومة الصحيحة له.
وأشار إلى جهود وزارة الأوقاف إلى تطوير أحوال الأئمة من الناحتين المالية والمهنية، وتحسين أحوال الأئمة المعيشة، واستغلال موارد الوزارة الاستغلال الأمثل، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام، ذلك للخروج بإمام عصري.
وأضاف أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تحركات من مؤسسات دينية، لتجديد الخطاب الديني بناء على دعوة الرئيس السيسي لتقديم خطاب ديني عصري يتفاعل مع احتياجات المجتمع، ويصحح المفاهيم الدينية المغلوطة، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني لم يتأخر بل أن مؤسسات الدولة الدينية تحقق نجاحات في هذا الملف على رأسها تمكن وزارة الأوقاف من السيطرة على المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، ومنع الإرهابيين والمتشددين من السيطرة عليها لنشر أفكارهم المتطرفة، لافتا إلى أن تجديد الخطاب الديني ليس مسئولية مؤسسة الأزهر و وزارة الأوقاف فقط، بل أيضًا تتطلب مشاركة مؤسسات عديدة التعليم والثقافة والإعلام والاعتماد على المثقفين في تجديد الخطاب الديني.