النصر في مهمة سهلة أمام العدالة بالدوري السعودي





ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 54 نقطة متأخرًا بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي العدالة في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.





ويسعى النصر لتحقيق الثلاث نقاط اليوم، من أجل تضييق الخناق على الهلال واشعال المنافسة على لقب لأخر جولة، حيث أن في حال فوز الهلال على الفيصلي اليوم وخسارة النصر سيتوج الزعيم بلقب الدوري.





وحذَّر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، مدافعيه من خطورة مرتدّات العدالة، مبينًا أنها تشكّل نقطة قوة المنافس القادم من الأحساء، حسب صحيفة "الرياضية".





وطالب أمس عبر محاضرة نظرية، دعمها بمقاطع فيديو مسجّلة، ثلاثي الوسط المكوَّن من المغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو دي باولا، بضرورة التمرير السريع لاستغلال بطء مدافعي الخصم.





وواصل عمر هوساوي، مدافع الفريق، ملازمته العيادة الطبية في النادي، لعلاج إصابة في الركبة ألمت به، الأسبوع الماضي، أثناء مشاركته في مناورة أمام فريق شباب النصر، ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم.





في المقابل، شارك يحيى الشهري، لاعب الوسط، في بداية التدريب، قبل التوجّه إلى المعدّ البدني، ليواصل تأهيله من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق في مواجهتيه الأخيرتين أمام الوحدة والتعاون.

يخوض فريق النصر مهمة سهلة عندما يستضيف العدالة الذي يواجه الهبوط، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري السعودي للمحترفين.