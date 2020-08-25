AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر في مهمة سهلة أمام العدالة بالدوري السعودي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:00 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
Advertisements
إسراء أشرف
يخوض فريق النصر مهمة سهلة عندما يستضيف العدالة الذي يواجه الهبوط، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 54 نقطة متأخرًا بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي العدالة في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

ويسعى النصر لتحقيق الثلاث نقاط اليوم، من أجل تضييق الخناق على الهلال واشعال المنافسة على لقب لأخر جولة، حيث أن في حال فوز الهلال على الفيصلي اليوم وخسارة النصر سيتوج الزعيم بلقب الدوري.

وحذَّر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، مدافعيه من خطورة مرتدّات العدالة، مبينًا أنها تشكّل نقطة قوة المنافس القادم من الأحساء، حسب صحيفة "الرياضية".

وطالب أمس عبر محاضرة نظرية، دعمها بمقاطع فيديو مسجّلة، ثلاثي الوسط المكوَّن من المغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو دي باولا، بضرورة التمرير السريع لاستغلال بطء مدافعي الخصم.

وواصل عمر هوساوي، مدافع الفريق، ملازمته العيادة الطبية في النادي، لعلاج إصابة في الركبة ألمت به، الأسبوع الماضي، أثناء مشاركته في مناورة أمام فريق شباب النصر، ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم.

في المقابل، شارك يحيى الشهري، لاعب الوسط، في بداية التدريب، قبل التوجّه إلى المعدّ البدني، ليواصل تأهيله من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق في مواجهتيه الأخيرتين أمام الوحدة والتعاون. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد الدوري السعودي قبل فيروس كورونا

صراع الصدارة وغياب نجم الأهلي.. أبرز ملامح عودة الدوري السعودي بعد غياب 160 يومًا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

الهلال ضد النصر.. جوفينكو يتقدم للزعيم بالهدف الأول من تسديدة أرضية

الهلال ضد النصر .. 20 دقيقة سلبية وسيطرة من رفقاء جوميز على مجريات اللقاء

الدوري السعودي .. النصر يخطف التعادل بالوقت القاتل من الشوط الأول أمام الهلال

ترشيحاتنا

شاهد .. دانا حمدان تتقمص شخصية وائل غنيم على تيك توك

هل أقطع صلاة تحية المسجد للحاق بالجماعة.. دار الإفتاء تجيب

فيديوجراف.. خطوات جدية من الجيش الليبي تجاه تركيا

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

فى ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. ناهد السباعي تكشف عدد زيجات والدها

لمن تكاثرت عليه الهموم .. عليك بهذه الكلمات

AdvertisementS

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

رضا عبدالعال يهاجم مجلس إدارة الأهلي.. ويكشف سر إعارة صلاح محسن

إبراهيم سعيد: أطالب بتجديد عقد مروان محسن 10 سنوات مع الأهلي

لن أرحل.. سواريز يرفع راية العصيان في وجه إدارة برشلونة

مجلس الإدارة السبب.. رضا عبدالعال يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بثلاثية

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

رعب في برشلونة بسبب مكالمات كومان

ماشي في نور الله.. رضا عبد العال يعلق على أداء مروان محسن ويؤكد: وليد سليمان مؤذي عن طارق حامد

ينتظر هدية من العدالة.. الهلال يتطلع لحسم لقب الدوري السعودي أمام الفيصلي

أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية

اسعار ومواصفات هيونداي hyundai اليوم في مصر .. صور

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان