أسامة ربيع: مفيش لا مرشد ولا عامل أصيبوا بـ كورونا فى قناة السويس..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن حركة الملاحة بقناة السويس إيجابية، وهناك زيادة في عدد السفن وصافي الأرباح خلال الخمس السنوات الأخيرة مقابل الفترة من 2010 وحتى 2015.





وأشار ربيع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة ساهم في تمكننا من استقبال أكبر حاويات على مستوى العالم، معلقا: "لولا قناة السويس الجديدة مكنتش السفن العملاقة هتعدي من عندنا".





وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الاستعداد مبكرا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، معقبا: "مفيش ولا مرشد ولا عامل ربط أصيبوا بفيروس كورونا "، منوها بأن قناة السويس تلقت إشادة دولية من عدة جهات هامة، وهو ما يعطي ثقة في قناة السويس.



