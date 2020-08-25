وزير الإسكان: نوفر الغطاء الحكومى للشركات من أجل العمل فى المحيط العربى والأفريقى

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد على السنافي، رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتنمية العمرانية للدولة العراقية، وذلك بحضور المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.







ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودى أو متوسطى الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، وإتاحة الوحدات لأصحاب الدخل المرتفع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية تناسب كل مواطن.