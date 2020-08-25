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أخبار البلد

تعيين 166 شابًا وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 166 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.


وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 4 ملايين و78 ألفًا و29 جنيها لـ 4318 عاملا، منها منح دورية  للعمالة غير المنتظمة  بلغت 3 ملايين و659 ألف جنيه لـ 3751 عاملا من المسجلين بالوحدة، بالإضافة إلى صرف 213 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 198 عاملا، منها 109 آلاف جنيه منح مواليد لـ 54 عاملا، و51 ألف جنيه منحة زواج لـ 17 عاملا، و35 ألف جنيه منحة وفاة لـ 18 عاملا.


وأوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه  تم صرف منح رعاية صحية لـ 369 عاملا آخر بإجمالى 29 ألفًا و206 جنيهات، فضلًا عن تسجيل 573 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.


وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 725 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 17 محضر إقامة منشأة بدون ترخيص، و29 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات.
 
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