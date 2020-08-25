برلماني يوناني يحذر: أصبحنا على وشك مواجهة عسكرية كبرى مع تركيا

في الوقت الذي تحاول الحكومة اليونانية الابتعاد عن الأضواء فيما يتعلق بالجنوح التركي في بحر إيجة، من خلال الوساطة الألمانية، والاتصالات الاستقصائية، أكد ماكسيموس هاراكوبولوس، النائب في البرلمان اليوناني، أن تركيا "دفعتنا إلى حافة المواجهة العسكرية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "دوكيومنتو نيوز".









وأضافت الصحيفة اليونانية أنه بعد الكشف عن انتهاك سفينة الأبحاث التركية اوريوك رايس الفضاء البحري اليوناني واستقالة نائب الأدميرال اليوناني ومستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء، ألكسندروس دياكوبولوس، جادل رئيس لجنة الإدارة العامة، ماكسيموس هاراكوبولوس، بشكل أو بآخر أننا على بعد خطوة واحدة من صراع عسكري مع تركيا.









وقال عضو البرلمان الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم: "اليونان تواجه تصعيدًا في التحديات التركية".









وأضاف أن هذا الوضع "دفعنا إلى حافة المواجهة العسكرية".









وبحسب هاراكوبولوس، فقد اختارت أنقرة سياسة مراجعة تخضع للاقتراحات العثمانية الجديدة.











وأضاف أنه بدلا من القانون الدولي، تبنت تركيا قانون القوة والفتح.









وبالطبع لا شك فيه لأن تركيا ترفض حل أزمتها المصطنعة مع اليونان بشأن الفضاء البحري من خلال استخدام القانون أو المؤسسات الدولية.









وتعتبر تركيا هي واحدة من 15 دولة في العالم لم توقع أو تصدق على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي أيضًا واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تعترف بسلطة محكمة العدل الدولية في لاهاي.











ويمكن استخدام هاتين الآليتين لحل المشكلة البحرية، لكن تركيا ترفض القيام بذلك.







