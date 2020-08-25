ضبط شخصين متهمين بسرقة خزينة من منزل بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى سرقة خزينة من داخل أحد المساكن، وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المواطنين بأنه حال عودته وأسرته من الخارج فوجئ بكسر باب الشقة خاصته الكائنه بأحد العقارات بدائرة القسم وبعثرة محتوياتها وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة به.





تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3) أشخاص (حداد، عاطل، نقاش- مقيمين بدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين.. وبحوزتهما (صاروخ كهربائى- مبلغ مالى- دراجة نارية) كما ضُبط بمسكن المتهم الثالث "الهارب" (مبلغ مالى).





بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط الخزينة والأوراق الخاصة بالمجنى عليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.