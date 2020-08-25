نتطلع لتعزيز العلاقات مع إثيوبيا.. حمدوك يرحب بزيارة آبي أحمد لـ السودان

أعرب رئس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه الكبير بزيارة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للسودان، مشيرًا إلى تطلع الخرطوم لتعزيز العلاقات.









ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى مطار الخرطوم الدولى في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لتقوية العلاقات بين السودان واثيوبيا؛ حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".









كان في استقبال آبي أحمد بالمطار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.









وفي وقت سابق، قال السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، إن زيارة رئيس الوزراء للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.









وأشار السفير إلى أن الزيارة تصب في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتقوية العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.







