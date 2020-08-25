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محافظات

غلق وتشميع ٦ محلات تجارية لعدم التزامها بالمواعيد ببني سويف

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:39 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء محمود ضياء الدين، اليوم الثلاثاء عن غلق وتشميع ٦ محلات تجارية لعدم التزامها بالمواعيد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء. 

جاء ذلك خلال حملة مشتركة مع الأجهزة الأمنية، مساء أمس الاثنين، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،  لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق الواردة بقرار رىيس مجلس الوزراء ضمن إجراءات التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

 ونفذت الحملة بمعرفة لجنة ضمت كل من: عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق  ورؤساء قسم  الإشغالات ومسئول رخص المحلات، رافقتها قوة أمنية العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم رامي كامل رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب حسني مبارك، معاون مباحث شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة على غلق ٤ محلات تجارية وغلق وتشميع ٢ محل تجاري، وتم رفع ٨٣ حالة إشغال متنوع من كورنيش النيل  والتحفظ على كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،  وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
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