الكويت تعلن تجاوز نسبة الشفاء من كورونا الـ 90%.. الأمم المتحدة: خطر شن داعش أي هجمات تضاءل بسبب الوباء.. وبومبيو يستقل أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الكويت.. النيابة تتسلم رسميا تسريبات «أمن الدولة»

رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

وزير الخارجية البريطاني يزور المنطقة لإحياء مفاوضات السلام

الأمم المتحدة: خطر شنّ «داعش» هجمات تضاءل بسبب كورونا لكن استراتيجية التنظيم لم تتغير

طهران: سنبدأ صفحة جديدة مع «الطاقة الذرية».. والوكالة: التعاون بناء وسيستمر









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، عن تسجيل 432 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 518 حالة.









وهنا، أبرزت صحيفة "القبس" تأكيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند أن نسبة الشفاء من الفيروس بلغت نحو 90.07%.









وذكرت صحيفة "الراي" أن النيابة العامة تسلمت رسميا بلاغ تسريبات جهاز أمن الدولة وبدأت التحقيق فيها.









وأفاد مصدر لـ"القبس" بأن النيابة تسلمت مذكرة من وزارة الداخلية تتضمن اتهام مسئولين وضباط في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.









وأضاف المصدر أن النيابة فور تسلُّمها البلاغ، باشرت التحقيق وشكلت فريقًا من وكلاء النائب العام، وبدأت باستدعاء الأطراف في ملف التسريبات، وذلك بإشراف عالي المستوى من النيابة العامة.









وقالت صحيفة "الوطن" إن مجلس الوزراء استعرض في مستهل اجتماعه أمس مضامين الكلمة الشاملة التي ألقاها نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للمواطنين، والتي جاءت انطلاقا من اهتمام ومتابعة لما تشهده الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر عبث وفوضى وممارسات تمس أمن البلاد واستقرارها وتسيء إلى سمعة الكويت ومكانتها.









وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات والنصائح السديدة التي تضمنتها كلمة نائب الأمير وولي العهد، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات الحكيمة التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت الوطنية ودفع مسيرة الإنجاز في البلاد في مختلف المجالات والميادين والسعي الجاد.









وقد أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستجابة السريعة والجادة من مجلس الوزراء للتوجيهات السامية واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها.









ونقلت صحيفة "الأنباء" عن السفير الهولندي المنتهية مهام عمله لدى البلاد فرانس بوتايت تأكيده عمق العلاقات الهولندية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى أن بلاده الشريك التجاري الأول للكويت في أوروبا ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.5 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في هولندا مليار دولار في مجالات البتروكيماويات والخدمات اللوجستية.









عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة "الجريدة" إعلان رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.









وقال المشيشي، في مؤتمر صحافي: "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهى إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".









وتضمّ حكومة المشيشي المعلنة 28 عضوًا ما بين وزراء وكتّاب دولة.









وأفادت صحيفة "الراي" بمغادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «إسرائيل» صباح الثلاثاء متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والدولة العبرية.









ولا تقيم إسرائيل والسودان علاقات دبلوماسية ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس، الاثنين، أن أي صفقات سلاح أمريكي تبرمها الولايات المتحدة مستقبلا مع الإمارات لن تخل بضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد نحو 10 أيام من الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.









وصرح بومبيو للصحفيين، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس أن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان التفوق العسكري النوعي وسنواصل الحفاظ على ذلك الشيء".









وقالت صحيفة "الراي" إن وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن مسئول نووي إيراني بارز قوله إن صفحة جديدة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ، في الوقت الذي أعلن فيه مدير الوكالة أن التعاون مع إيران بناء وسيستمر.









دوليا، ركزت صحيفة "الوطن" على تحذير كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن توزيع لقاح كوفيد-19 بموجب إرشادات الاستخدام الطارئ الخاصة قبل ثبوت أنه آمن وفعال في تجارب كبرى فكرة سيئة قد يكون لها تأثير شديد على اختبار اللقاحات الأخرى.









وعبر علماء وخبراء في مجال الصحة عن قلقهم من أن الرئيس دونالد ترامب سيضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لطرح لقاح قبل نوفمبر تشرين الثاني لتعزيز فرص إعادة انتخابه.









وامتنع أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، عن التعليق على الرئيس، لكنه قال إن ثمة مخاطر للتعجيل بطرح لقاح رغم الحاجة الملحة.









وفي شأن آخر، قالت صحيفة "القبس" إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أجرى هذا الأسبوع محادثات في إسرائيل والضفة الغربية في مسعى لاستئناف مفاوضات السلام في المنطقة، حيث من المقرر أن يلتقي كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.









وتأتي زيارة دومينيك راب في إطار جهود المملكة المتحدة للدفع قدما بالمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتأكيد التزام بريطانيا بعدم ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية والسعي إلى حل الدولتين عن طريق المفاوضات.







