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تعليم

استعدادا لتجهيزه وتشغيله.. محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبنى معهد بني حسين للتمريض، التابع لمديرية الصحة بقرية بنى حسين التابعة لمركز أسيوط للوقوف على الانتهاء من كافة الانشاءات والأقسام بالمبنى استعدادًا لتجهيزه وتشغيله لخدمة أبناء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتخريج كوادر فنية مدربة في قطاع التمريض لسد العجز في المستشفيات والوحدات الصحية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. 

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ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وحسني درويش نائب رئيس المركز.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المعهد والمعامل وقاعات التدريس المختلفة وشاهد التشطيبات النهائية والانتهاء من كافة الأعمال تمهيدًا لتجهيزه وتشغيله تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنشأت التعليمية لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة وسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية وأطقم التمريض في مختلف الأقسام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته بالإسراع فى تجهيز المعهد وأقسامه المختلفة بأحدث الأجهزة وتوفير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لتشغيله واستغلاله الاستغلال الأمثل في خدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص تعليمية لهم للالتحاق بمعاهد التمريض وتأهيلهم للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بتجهيزات المبنى وأقسامه المختلفة التي تم إنشاؤها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية الحديثة لتلبية احتياجات العملية التعليمية. 
استعدادا لتجهيزه وتشغيله.. محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض
استعدادا لتجهيزه وتشغيله.. محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض
استعدادا لتجهيزه وتشغيله.. محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض
استعدادا لتجهيزه وتشغيله.. محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض
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