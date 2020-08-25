عشان الصعايدة ميزعلوش.. التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير محطة سكة حديد بشتيل

أعلنت شركة "حسن علام القابضة" الشركة الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة عن توليها القيام بأعمال التصميم والإنشاء لمحطة سكة حديد بشتيل بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية.



















وأعلن المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن إنشاء محطة سكة حديد بشتيل يأتي ضمن جهود الدولة متمثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لتحسين وتطوير منظومة النقل والمواصلات في مصر وتخفيف العبء على المواطنين، حيث يهدف المشروع لتخفيف ازدحام محطة رمسيس التي تخدم جميع خطوط السكك الحديدية، لتصبح محطة بشتيل هي المركز الرئيسي، حيث تقع محطة بشتيل في منتصف الطريق بين محطتي سكة حديد رمسيس والجيزة، كما تقع بالقرب من 3 ممرات رئيسية، وهي ممر أحمد عرابي، وممر شارع السودان، وممر الزمر.





وقال المهندس حسن علام: "يأتي مشروع إنشاء محطة سكة حديد بشتيل في إطار استراتيجية شركة "حسن علام القابضة" لتحقيق التنمية المتكاملة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة بمصر والدول الأفريقية والعربية بما فيها من أعمال هندسية وإنشائية وبنية تحتية ومرافق، ومما يؤكد قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المتنوعة بمراحلها وأقسامها المختلفة بداية من الهندسة والإنشاء حتى التشغيل والصيانة، وذلك لما تتمتع به الشركة من خبرة تمتد إلى أكثر من 80 عاما في السوق المصرية، وما تحظى به من الخبرات والكوادر الفنية والإدارية المتميزة من العاملين بالشركة، هذا ومن المخطط أن تشارك 4 شركات من مجموعة "حسن علام القابضة" في تنفيذ هذا المشروع، وهي شركات حسن علام للإنشاءات وحسن علام تكنولوجيز و3S للخرسانة الجاهزة وCore".





جدير بالذكر أن مساحة الأرض الكلية للمشروع وللمحطة الرئيسية تبلغ 31 ألف متر مربع، وتتضمن أعمال الشركة بمشروع محطة سكة حديد بشتيل 22 كيلوا مترا من أعمال السكك الحديدية وأعمال المسار للخط الجديد، إلى جانب الإنشاءات وورشها الخدمية والمرافق، كما تتكون المحطة ذات التصميم المتميز من طابق أرضي و2 دور علوي بمساحة 66500 م 2 كمكاتب إدارية، و24000 م 2 من المحلات التجارية إضافة إلى ورشتين رئيسيتين لصيانة القطارات ومرافق خدمية أخرى من خزانات الوقود وغسالات عربات السكك الحديدية وخزانات المياه، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 3 سنوات من بداية العمل به.