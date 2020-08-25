تغييرات جديدة فى وادى دجلة خلال مواجهة المقاصة بالدوري الممتاز

يدرس اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة الدفع بـ المهاجم مروان حمدى فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة مصر للمقاصة المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الممتاز.





وجاء تفكير فاسيليو فى عودة مروان حمدي من جديد للتشكيل الأساسى لدجلة من أجل استغلال الفرص التى تتاح للفريق فى المباريات والتى لم يتم استخدامها بشكل جيد.





وكان مروان حمدى تم وضعه على مقاعد البدلاء خلال لقاءات وادى دجلة الأخيرة لعدم جاهزيته بشكل كامل بعد أن غاب عن تدريبات الفريق لفترة طويلة لظروف صحية خاصة به.



