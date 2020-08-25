ضبط تاجري مخدرات بـ15 كيلو حشيش و4 آلاف قرص بالإسكندرية ومطروح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح وبحوزتهما كمية من المواد والمخدرة بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





اقرأ ايضا| الأموال العامة تضبط قضيتين خلال 24 ساعة





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال إستقلاله إحدى السيارات، وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول".

كما أكدت تحريات الإدارة قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بنطلق محافظة المنوفية.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته ( عدد 4000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).





بمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ( 1370000 مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) تقريبًا.



