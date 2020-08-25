لدعم ذوي الاعاقة .. برلمانية المؤتمر تشيد بمساهمة "الأوقاف" بـ50 مليون جنيه

وجه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على قراره بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها.





وقال "الشريف" في بيان، الثلاثاء، إننا "لأول مرة فى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى نرى حرصا كبيرا من الدولة المصرية فى الحفاظ على مال الوقف واعتباره من الخطوط الحمراء غير المسموح المساس بها بأى شكل من الأشكال واتخاذ جميع الاجراءات ليس للحفاظ عليه فقط ولكن بتنميته وزيادته واستثماره افضل استثمار مثمنا الجهود الجبارة من الدكتور محمد مختار جمعة فى الحفاظ على مال الوقف ومواجهة ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله".



