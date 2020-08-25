AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لدعم ذوي الاعاقة .. برلمانية المؤتمر تشيد بمساهمة "الأوقاف" بـ50 مليون جنيه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:24 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
يوسف سامح
وجه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على قراره بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها. 

وقال "الشريف" في بيان، الثلاثاء، إننا "لأول مرة فى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى نرى حرصا كبيرا من الدولة المصرية فى الحفاظ على مال الوقف واعتباره من الخطوط الحمراء غير المسموح المساس بها بأى شكل من الأشكال واتخاذ جميع الاجراءات ليس للحفاظ عليه فقط ولكن بتنميته وزيادته واستثماره افضل استثمار مثمنا الجهود الجبارة من الدكتور محمد مختار جمعة فى الحفاظ على مال الوقف ومواجهة ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله". 

وقال النائب أحمد حلمي الشريف إننا "لأول مرة في تاريخ وزارة الاوقاف نرى العديد من الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والانسانية لهذه الوزارة فوجدنا شركات ومؤسسات اقتصادية تابعة للأوقاف تساهم بايجابيةفىانتاج مستلزمات ومنتجات لمواجهة فيروس كورونا ونجد وزارة الاوقاف تساهم فى مشروعات وزارات التعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات والمؤسسات الأخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربت الإخوان في مقتل.. أسباب نجاح صكوك أضاحي الأوقاف

بعد غد.. دينية النواب تستكمل مناقشة الوقف الخيري بحضور وزير الأوقاف

برلماني: الأوقاف تقضي على جماعة الإخوان الإرهابية في الجمعة والعيد

برلماني: الأوقاف نجحت في القضاء على فرص ظهور فلول الإخوان في الجمعة والعيد

برلماني: مال الوقف فى عهد السيسى أصبح خطًا أحمر أمام من يحاول العبث به

برلماني: قرار الحفاظ على مال الوقف تاريخي وغير مسبوق في تاريخ وزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

الداخلية تقدم خدمة جديدة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني

مين هيعمل الدور؟ ناقد فني يكشف تفاصيل إنتاج عمل فني عن طبيب الغلابة

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

أمين عام منظمة السياحة العالمية: أرغب فى قضاء إجازتى على شواطئ الغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية