التصرف الشرعي للمأموم حال قيام الإمام للركعة الخامسة

وجه أحد الأشخاص سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول فيه: " في صلاة الجماعة قام الإمام للركعة الخامسة فهل أقوم معه أم ماذا أفعل ؟ .





وقالت دار الإفتاء المصرية ، إنه إذا كان الإمام قد فعل ذلك سهوًا أو شكًّا فقام لتتميم صلاته، فصلاته صحيحةٌ، وتنبيه المأمومين له بقولهم: "سبحان الله" إنما يوجب عليه الجلوس إن تذكر يقينًا أنها خامسة لا رابعة، فإن لم يتذكر في نفسه وجزمَ أو ظنَّ بخطأ مَن وراءَه فلا يجوز له الجلوس، بل يمضي في صلاته، فإن جلس وهو على هذه الحالة بطلت صلاته.





وأضافت أيضًا دار الإفتاء: "أما المأمومون فمن تيقن منهم خطأ الإمام لزمه أن لا يتابعه، وعليه أن ينوي مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتُه".





وأشارت إلى أن هذا كله إذا لم يتذكر الإمام فعلًا أنه قد صلى أربعًا، وأنه قد قام إلى الخامسة يقينًا، أما إذا تذكر مِن تذكير المأمومين له أنه يقوم إلى الخامسة فعلًا، فإنه لا ينفعُه حينئذٍ ما أراد به تصحيحَ فعله بأنه كان أقربَ إلى القيام، بل كان الواجب عليه وقتها أن يرجعَ فيجلس للتشهد، فإن لم يفعل بطلت صلاتُه؛ لأنه لم ينتقل مما هو من سنن الصلاة إلى ما هو من فروضها، بل زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها.





فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام