أمنحتب أمين: إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107٪ .. فيديو

قال الدكتور أمنحتب أمين ، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء، إن إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107% وفقا لدراسة أجراها الجهاز مؤخرا، موضحًا أنه تم إجراء هذه الدراسة على 14 محافظة من أصل 27 محافظة.





وأضاف أمنحتب أمين ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على الفضائية الأولى المصرية ، أن الـ 14 محافظة قسمت إلى أقاليم ، وهي محافظات حضارية تقع بالوجه البحرى والقبلى.





مدير عام الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء ، إلى أن الـ 14 محافظة هم الأعلى إنتاج الأثاث على مستوى جمهورية مصر العربية ، مثل القاهرة ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والجيزة وغيرها . وأشارالأعلىمستوىالعربيةوالإسكندريةوبورسعيد



