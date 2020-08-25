أمنحتب أمين: إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107٪ .. فيديو

قال الدكتور أمنحتب أمين ، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء، إن إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107% وفقا لدراسة أجراها الجهاز مؤخرا، موضحًا أنه تم إجراء هذه الدراسة على 14 محافظة من أصل 27 محافظة.
وأضاف أمنحتب أمين ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على الفضائية الأولى المصرية ، أن الـ 14 محافظة قسمت إلى أقاليم ، وهي محافظات حضارية تقع بالوجه البحرى والقبلى.
وأشار مدير عام الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء ، إلى أن الـ 14 محافظة هم الأعلى إنتاج الأثاث على مستوى جمهورية مصر العربية ، مثل القاهرة ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والجيزة وغيرها .
وتابع مدير عام الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء ، أن 90% من عدد المنشآت متخصصة فى إنتاج الأثاث بمصر ، منوها إلى أن هناك زيادة في الإنتاج والمبيعات حيث ارتفع من 900 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.