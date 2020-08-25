AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمنحتب أمين: إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107٪ .. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:33 م
إنتاج الأثاث بمصر
إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107٪
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور أمنحتب أمين ، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء، إن إنتاج الأثاث بمصر يرتفع بنسبة 107% وفقا لدراسة أجراها الجهاز مؤخرا، موضحًا أنه تم إجراء هذه الدراسة على 14 محافظة من أصل 27 محافظة.

وأضاف أمنحتب أمين ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على الفضائية الأولى المصرية ، أن الـ 14 محافظة قسمت إلى أقاليم ، وهي محافظات حضارية تقع بالوجه البحرى والقبلى.

وأشار مدير عام الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء ، إلى أن الـ 14 محافظة هم الأعلى إنتاج الأثاث على مستوى جمهورية مصر العربية ، مثل القاهرة ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والجيزة وغيرها .

وتابع مدير عام الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء ، أن 90% من عدد المنشآت متخصصة فى إنتاج الأثاث بمصر ، منوها إلى أن هناك زيادة في الإنتاج والمبيعات حيث ارتفع من 900 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية ينظم الدورة ٥١ للاختبارات الإلكترونية أون لاين

خبير: البنك المركزي وجهاز الإحصاء يحددان نسب التضخم فى مصر

انخفاض 52.3٪ في عدد بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية عام 2019

الإسماعـيلية والجـيزة تسجلان أعلى نسبة إصابة بأنفلونـزا الطيور

إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام ينخفض 4.6% في النصف الأول 2020

خلال 11 عاما.. الإحصاء: 107.3% نسبة الارتفاع في إنتاج الأثاث بإجمالي 1.8 مليار جنيه

ترشيحاتنا

أدعية صباحية للرزق قصيرة ومستجابة

مجلس الإدارة السبب.. رضا عبدالعال يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بثلاثية

فائدة الخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة

روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسي نمساوي

على منصة الكهرباء.. 570 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية