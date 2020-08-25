AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولانس بـ الدوري الفرنسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:22 م
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
Advertisements
محمد السعيد
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي،تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام لانس، التي كان من المقرر إقامتها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وكان نادي باريس سان جيرمان طلب من رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراته أمام لانس، بسبب مشاركته في مسابقة  دوري أبطال أوروبا مؤخرا.

وذكرت رابطة الدوري الفرنسي في بيانا رسميا، أنه تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولانس، إلى 10 سبتمبر المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي" الدروي الفرنسي - كأس فرنسا -  كأس الرابطة الفرنسية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدءا من 11 يوليو.. الحكومة الفرنسية تحدد موعد عودة الجماهير إلى المدرجات

لأول مرة منذ كورونا .. إقامة نهائي كأس فرنسا بحضور جماهيري.. وتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

دون أن يلعب.. نيس الفرنسي يحجز مقعدا فى بطولة الدوري الأوروبي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية

بعد إصابته القوية.. مبابي يصل لملعب مباراة نهائي كأس الدوري الفرنسي بدون عكازات

إلى الأشواط الإضافية.. ليون يفرض التعادل السلبي على سان جيرمان بـ نهائي كأس الرابطة

ترشيحاتنا

عضو المنشآت الفندقية يوضح حقيقة منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن

محمد بيومي: الاتحاد الدولي لكرة القدم لن ينظر لشكوى الزمالك ضد وليد سليمان

مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

التصرف الشرعي للمأموم حال قيام الإمام للركعة الخامسة

عزف السلامين بحضور الملك وولي عهده.. هكذا استقبل الأردن رئيس الوزراء العراقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية