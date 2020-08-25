رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولانس بـ الدوري الفرنسي





وكان نادي باريس سان جيرمان طلب من رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراته أمام لانس، بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا مؤخرا.





وذكرت رابطة الدوري الفرنسي في بيانا رسميا، أنه تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولانس، إلى 10 سبتمبر المقبل.





يذكر أن باريس سان جيرمان توج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي" الدروي الفرنسي - كأس فرنسا - كأس الرابطة الفرنسية".

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي،تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام لانس، التي كان من المقرر إقامتها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.