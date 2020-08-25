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أخبار العالم

الشاباك يعلن اعتقال فلسطيني مشتبه به بطعن إسرائيلي قبل عشرة أيام

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:29 م
الشاباك
الشاباك
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سمر صالح
زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي بانه اعتقل فلسطينيا السبت الماضي مشتبه به بطعن إسرائيلي في منطقة راس العين وسط إسرائيل قبل عشرة أيام .

وتحت بند سمح بالنشر فقد شرع الشاباك بالتعاون مع الشرطة الاسرائيلية والجيش بالبحث وقام بعمليات اعتقال في المكان بحثا عن منفذ الطعن وسط اشتباه بانه كان هجوما قوميا كما نقلت معاريف اليوم.

ووفقا للبيان الذي نقلته الصحيفة فان فلسطيني من سكان جنين يقيم في إسرائيل بدون تصريح جرى اعتقاله ويشتبه بتنفيذه عملية الطعن .

بالإضافة إلى المتهم بالطعن ، تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بتقديم المساعدة والتحريض.وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا كشف أن الحادث كان قوميا.

وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت النقاب عن وقوع عملية طعن أمنية، وسط اسرئيل، قبل عشرة أيام، وإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، علمت أن خلفية حادثة الطعن أمنية، وأخفت عن الجمهور الخبر، ومنعت نشر تفاصيلها.

وبحسب قناة كان، فإن الشخص الذي تم طعنه، أصيب بجروح خطيرة، وخضع لعملية جراحية صعبة، وأن المنفذ صرخ عليه قبل طعنه.
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