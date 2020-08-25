عزف السلامين بحضور الملك وولي عهده.. هكذا استقبل الأردن رئيس الوزراء العراقي

استقبل الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي.





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الملفات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر اهتمامات القمة الثلاثية

ويشارك الكاظمي في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع الأردن ومصر والعراق، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وجرت لرئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني العراقي والملكي الأردني. كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للسياسات، ومدير المخابرات العامة. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء، ومدير عام العلاقات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

وتعد هذه القمة "الثالثة" ، حسبما أعلن الديوان الملكى الأردنى، و ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية"، حيث عقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي".

وركّز اجتماع القاهرة على "التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

أما في نيويورك، فأكد قادة الدول الثلاث "أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين"، وحضوا المجتمع الدولي على التحرك لـ"وقف بناء وتوسعة المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية والخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".