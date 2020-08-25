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البحث عن 70 شخصا عالقين تحت أنقاض مبنى في الهند.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:37 م
عملية البحث عن 70
عملية البحث عن 70 شخص عالقين تحت الأنقاض في الهند
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فرح علاء الخولي
عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو حول انهيار مبنى في الهند مكون من 5 طوابق، وأن 70 شخصا عالقين تحت أنقاض مبنى في غرب البلاد.

وأعلنت الشرطة الهندية أن 70 شخصا على الأقل قد يكونون محاصرين تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق انهار مساء الاثنين في بلدة مهد غرب الهند.

وقالت شرطة مهد، على بعد 120 كيلومترا جنوب بومباي، في بيان "تم إنقاذ 15 جريحا ونقلوا إلى المستشفى".

وكان المبنى يضم 47 شقة. ولم يتم تحديد أسباب الحادث على الفور، لكن انهيار المباني أمر شائع في الهند خلال موسم الرياح الموسمية الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر. إذ تقوض الأمطار الغزيرة أسس الأبنية وتضعفها.

وقالت قوة الاستجابة للكوارث في بيان إن الإغاثة، بما في ذلك فرق الكلاب المدربة، أرسلت إلى مكان الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية السكان والشرطة يبحثون في الأنقاض عن ناجين.

وقال النائب السابق مانيك موتيرام جاغتاب لقناة "ماراتي" إن المبنى عمره عشر سنوات وقد بُني على أسس "ضعيفة"، مضيفًا: "لقد انهار مثل كومة من ورق اللعب. إنه وضع مخيف".

الرياح الموسمية مهمة في جنوب آسيا بالنسبة للزراعة لكنها تتسبب أيضًا بوقوع العديد من الوفيات والدمار على نطاق واسع، بما في ذلك الفيضانات وانهيارات المباني.

وفي عام 2020، أودت الرياح الموسمية بنحو 1200 شخص، بينهم أكثر من 800 في الهند وحدها.
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