إبراهيم عمران يكتب: المخدرات خطر يهدد المجتمع













فى جرائم القتل.. السرقة.. الاغتصاب.. حوادث الطرق.. الطلاق.. إلخ، فتش عن المخدرات!!.. لم تكن حادثة قطار محطة مصر الكارثة الوحيدة التى كان تعاطى المخدرات طرفا فيها، فالمتتبع لمعظم الجرائم والحوادث التى يعانيها المجتمع يجد الإدمان وتعاطى العقاقير المخدرة قاسما مشتركا بينها جميعا من حيث الأسباب المؤدية إليها.. وصدق من أطلق على المسكرات «أم الخبائث».





وحسنا فعلت الدولة باتجاهها لإجراء تحاليل لموظفيها، للحد من تلك الجرائم المركبة وآثارها المفجعة.. لكن ذلك يقتضى فى الوقت نفسه تضافر جهود الجميع بدءا من الأسرة، لمجابهة هذا الخطر الداهم الذى يعوق التنمية، ويبدد طاقات الأمة جراء غياب العقل وتعطيله بسبب الإدمان وتعاطى المخدرات.





للمخدرات أضرارا وآثارا سيئة صحية ونفسية ومادية واجتماعية، ويكفى أن القرآن وصفها بـ «الرجس» فالرجس هو النجس الخبيث المستقذر، الذى تعافه العقول السليمة والنفوس النبيلة؛ لذا اتفقت جميع الملل والشرائع على تحريم المسكرات والمخدرات؛ وماذاك إلا لخبثها وضررها على الإنسان، وتُعَد من الكبائر التى يعاقب عليها؛ وذلك حفاظًا على كيان المجتمع البشرى ونشاطه الفعال فى خدمة التنمية والأهداف السامية للإنسان.





تعاطى المخدرات يساعد على انتشار ظاهرة العنف الأُسَرى الذى يؤدى إلى حدوث الطلاق وما يترتب عليه من آثار التفكك الأُسَرى وضياع الأطفال الذين قد يميلون فى كثير من الأحيان إلى تقليد أحد الوالدين إن كان مدمنًا للمخدرات، لذا كان لابد من الوقوف على الأسباب التى تدفع المرء إلى الاعتياد على تناول هذه المخدرات وإدمانها ومن ثم معالجة الأسباب المؤدية إليها والحيلولة دون وقوع أفراد المجتمع ضحية للإدمان. وقد يكون ضمن هذه الأسباب الترف والثروة والدعة والفراغ الذى يتوافر لبعض الشباب، وأصدقاء السوء، بل قد تكون المشكلات التقليدية التى تعانيها بعض المجتمعات مثل الفقر والبطالة والتفكك الأسرى كلها أسبابًا دافعة للإدمان وذلك عند فشل المرء فى مواجهة هذه المشكلات، ومن الأسباب الأخرى غياب القدوة وضعف التربية وغيرها من المشكلات.





يجب على الأسر التنبيه المستمر لمخاطر تلك الآفة الخطيرة، بدءا من مجابهة التدخين لدى الأبناء، فتدخين الأبناء فى سن مبكرة أحد الثغرات التى يتسلل منها الإدمان، لأن الولد حين يدخن فى سن الطفولة فى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، لا يدرك ما ينفعه وما يضره ويدفعه فضوله لتجربة ما يسمعه عن أنواع المخدرات أو المنشطات، ويكون أكثر عرضة للوقوع فى ذلك، لاسيما إذا كان متسربا من التعليم أو يلتحق بإحدى الحرف والصنائع.

وتمتد مجابهة الإدمان إلى الأخذ بأيدى من وقع أسيرا لهذه المواد المخدرة والبحث سريعا عن العلاج، وعدم الانشغال بنظرة الناس أو اعتبار ذلك حجر عثرة فى سبيل العلاج، فالعلاج أحيانا لا يصلح إلا فى مصحات أو مراكز خاصة للإدمان، كما يجب على القائمين على مراكز الإدمان عدم المغالاة فى تكاليف العلاج تيسيرا على المرضى.. فالمدمن، وإن كان قد انحرف واتجه للإدمان برغبته إلا أنه فى النهاية أصبح مريضا يستوجب العلاج والمساعدة