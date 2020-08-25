محافظة البحيرة: إزالة ٢٢٦٥ حالة إشغال وصيانة ١٦٤ كشاف إنارة في حملات بـ٥ مراكز

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات، المحمودية، رشيد، أبو المطامير، دمنهور، حملات مكبرة لمراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٢٦٥ حالة إشغال و رفع ٧٧٠ طن قمامة وصيانة ١٦٤ كشاف إنارة بواقع :- رفع ١٣٠ طن قمامة و صيانة ٦٠ كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة الدلنجات، و رفع ٦٥ طن قمامة و ١٤٦٠ حالة إشغال وصيانة ٢٢ كشاف إنارة بمركز المحمودية.

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كما تم رفع ٤٥ طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، و رفع ٩٠ حالة إشغال وصيانة ٨٢ كشاف إنارة ومحول بمركز ومدينة أبو المطامير، و رفع ٧١٥ حالة إشغال و٥٣٠ طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور.

و يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات، المحمودية، رشيد، أبوحمص، حملات مكبرة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت عن رفع ١٠١٠ طن قمامة وصيانة ١٦٢ كشاف إنارة بواقع :- رفع ١٠٠ طن قمامة و صيانة ٤٠ كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة الدلنجات، كما تم رفع ١٣٥ طن قمامة وصيانة ٢٢ كشاف إنارة بمركز المحمودية.

و رفع ٩٠ طن قمامة بمركز ومدينة رشيد بالإضافة إلى ٥٢١ طنا بمدينة وقرى مركز دمنهور، و رفع ١٦٤ طن قمامة وصيانة ١٠٠ كشاف إنارة إنارة بنطاقة مركز ومدينة أبو حمص.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور، الدلنجات، المحمودية، رشيد، حملة مكبرة لتطهير و تنظيف الشوارع ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت الحملة عن صيانة اعمدة الإنارة ورفع الإشغالات ورفع ٨٦٠ طن قمامة وصيانة ٩٥ كشاف إنارة وازالة ٢٢٤ مخالفة إشغال بواقع :- رفع ١٣٩ حالة إشغال وصيانة ٥٠ عمود إنارة على الطريق الزراعي ورفع ٥٢٠ طن قمامة بنطاق مركز ومدينة دمنهور.

كما تم رفع ٨٠ طن قمامة وصيانة ٣٠ عمود إنارة بمركز الدلنجات و إزالة ٨٥ حالة إشغال ورفع ٩٠ طن قمامة بمركز رشيد، و رفع ١٧٠ طن قمامة وصيانة ١٥ عمود إنارة بنطاق مركز ومدينة المحمودية.