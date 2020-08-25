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حوادث

المشدد 15 عاما لـ بهي الدين حسن بتهمة إهانة القضاء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:44 م
بهى الدين حسن
بهى الدين حسن
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احمد مهدى
عاقبت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالسجن المشدد ١٥ عاما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.


ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن، فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، والمقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وبث اخبار كاذبة، وإذاعة وبث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

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