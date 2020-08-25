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أخبار البلد

أهم الأخبار.. السيسي يتوجه إلى الأردن.. صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. بومبيو يجري مباحثات في الخرطوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:01 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.



السيسي يشارك في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق بـ عمان
يتوجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي في إطار.. مزيد من التفاصيل هنا


اليوم وغدا.. القوى العاملة : استكمال صرف الدفعة الثالثة من منحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة
تستكمل 14 ألف ماكينة صرف آلي بمنافذ البريد، والبنك الزراعي المصري، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء ، صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.. مزيد من التفاصيل هنا


في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.. بومبيو يتوجه إلى السودان
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو استقل أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.. مزيد من التفاصيل هنا


إعلامية كويتية: مبادرة السراج لوقف إطلاق النار فى ليبيا مؤامرة وخديعة كبرى
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن البيانين الصادرين عن حكومة السراج غير الشرعية ومجلس النواب الليبي، لوقف إطلاق النار والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فى مارس المقبل.. مزيد من التفاصيل هنا


7 رصاصات أمام أطفاله.. مقطع فيديو جديد يكشف كواليس إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود في ويسكونسن
أظهرت لقطات مصورة جديدة رجلا أسود البشرة يدعى جاكوب بليك، وهو يتشاجر مع رجال الشرطة قبل إطلاق النار عليه في ولاية ويسكونسن بينما وصف قائد الحاكم توني إيفرز بأنه "غير مسئول تمامًا" عن الواقعة.. مزيد من التفاصيل هنا


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