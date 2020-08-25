استثمار بشري حقيقي| القباج: الاكاديمية الوطنية للتدريب خير إفادة للدولة المصرية

اشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تقوم به الاكاديمية الوطنيه للتدريب والبرامج المتميزه التي تنفذها ووصفتها بانها استثمار حقيقي في البشر وخلق ثروة بشرية تستفيد بها الدولة المصرية في كافة المواقع.









جاء ذلك في اطار مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعه الثالثه من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.









واضافت القباج "سعدت اليوم بتلبية دعوة الاكاديمية الوطنية وعلي راسها الدكتوره رشا راغب والتقيت بمجموعه متميزه من شباب التنفيذيين و دارت بيننا مناقشات ثرية اتمني ان يلتحقوا بالبرنامج ويستفيدوا من الامكانيات المتميزه للاكاديمية "









واضافت القباج ان الاكاديمية الوطنية للتدريب اصبحت بيت خبره ذات مستوى عالي في تدريب الكوادر الشابه والمتخصصين واصبحت احد اهم ادوات الاستثمار في البشر وخلق كوادر تتحمل مسئوليات القيادة في المستقبل.وذلك بفضل مجهودات ضخمه تبذلها الدكتوره رشا راغب وفريق عمل الاكاديمية









واوضحت القباج ان عملية المقابلات تم الاعداد لها بشكل متميز بداية من تشكيل لجنة الاختيار من خلفيات متنوعه وخبرات مختلفه مرورا بتجهيز السير الذاتية للمتقدمين وانتهاءا بمعايير التقييم ومؤشرات الاختيار









واشادت القباج بمستوى المتقدمين للحصول علي التدريب وحرصهم علي تقديم رؤية عمليه لتطوير قطاعات عملهم وليس مجرد الحصول علي فرصه للترقي وظيفيا







