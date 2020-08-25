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لـ 180 مرشحا.. الأكاديمية الوطنية تختتم أعمال اليوم الثالث من المقابلات الشخصية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:03 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
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ايات احمد
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن اختتام الأكاديمية الوطنية أعمال اليوم الثالث من المقابلات الشخصية لأكثر من ١٨٠ مرشحا للبرنامج الرئاسي.


واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب أعمال اليوم الثالث على التوالى من المقابلات الشخصية لأكثر من ١٨٠ من مرشحي الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.


جاء ذلك بمشاركة كوكبة من كبار المسئولين والشخصيات العامة والوزراء ورؤساء الهيئات، الذين ساهموا فى هذا الحدث الهام بترؤسهم وعضويتهم للجان المقابلات الشخصية، والتى تمثل المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج بعد المرور بعدة اختبارات لجميع النواحى الشخصية والعملية للمتقدمين.


ومن المقرر أن تستمر اللجان لمدة يومين آخرين لاستكمال عملية اختيار متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

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