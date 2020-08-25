قمة مصر في عمّان.. نقل تركيا مواد حربية إلى ليبيا.. زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان.. وغضب طرابلس ضد تركيا.. الأبرز في الصحف السعودية

أوضاع الهند تتأزّم.. واقتراب الشتاء يزيد المواجع.. و60 ألف وفاة في المكسيك

البرهان محذرًا: حملات منظمة لتفكيك الجيش

أمريكا: احتجاجات عنيفة بعد قتل الشرطة رجلا أسود





تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، عددًا من الموضوعات، والتي جاء في صدرها تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والأوضاع السياسية المتأزمة في أمريكا، والأزمات المتصاعدة بفعل النظام التركي.





وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": "تستضيف عمّان، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019، وتركز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة".





وذكرت الصحيفة أنه وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم اليوم، الثلاثاء، في زيارة للسودان تستغرق يومًا واحدًا.





وكان السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو قال إن زيارة رئيس الوزراء للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.





ورغم الرفض السوداني والمصري للخطوات الأحادية، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في شهر يوليو الماضي عن بدء ملء السد.





وفي الشأن الليبي، قالت الشرق الأوسط، شهدت العاصمة الليبية، مظاهرات نادرة اندلعت للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، رغم إطلاق عناصر ترتدي زيًا عسكريًا الرصاص الحي على محتجين في وسط طرابلس.





ومع تجدد المظاهرات، خرج السراج، مساء أمس، بكلمة هاجم فيها الاحتجاجات، وشدد على أنه {لن يسمح بإسقاط الشرعية في الشارع}، محذرًا من أن {الفراغ السياسي سيدخل ليبيا في نفق أشد إظلامًا}.





وهاجم المحتجون تركيا و{مرتزقتها}. وهتفوا: «نبو دولارات زي الزلمات»، أي نريد دولارات مثل الأزلام، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم أنقرة للحرب مع «الوفاق».



وأوردت صحيفة الرياض، كشف تقرير لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية ومجلة "شتيرن" الألمانية أن الجيش التركي نقل "شحنة مهمة حربيا" على متن طائرات من طراز إيرباص إلى ليبيا، وانتهك بذلك الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة لليبيا.





وذكرت إذاعة بافاريا الألمانية اليوم، الثلاثاء، أن تركيا قامت بإحدى عشر طلعة جوية على الأقل إلى ليبيا بطائرات عسكرية من طراز "إيه 400 إم".

وقالت صحيفة "عكاظ": "يشي تسارع الإصابات بفايروس كورونا الجديد بأن عددها حول العالم قد يبلغ 24 مليون نسمة قبيل انتهاء الأسبوع الحالي، فقد تجاوز 23.61 مليون. ويتصاعد عدد الوفيات في آنٍ معًا؛ إذ تجاوز أمس 813 ألف وفاة. ولفظ «تسارع» هو الأكثر تعبيرًا وانطباقًا على ما يحدث في العالم راهنًا، خصوصًا في الدول الأشد نكبة بوباء كوفيد-19".





وتتعاظم المخاوف والقلق مع اقتراب نهاية صيف 2020، ليحل الخريف والشتاء، اللذان حذر علماء كُثر من أنهما سيشهدان موجات وبائية مهلكة، بسبب طبيعة فيروس كورونا الجديد الذي ينشط أكثر في البرودة والرطوبة المرتفعة. كما أن المخاوف تزداد بسبب اقتراب موعد العودة للمدارس في أنحاء العالم.





من تطورات الوباء أمس، تجاوز عدد الوفيات في المكسيك حاجز 60 ألفًا، لتصبح المكسيك الثالثة عالميًا، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل من حيثُ عددُ الوفيات. وتحتل المكسيك المرتبة السابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات (556.216 إصابة). وفي الهند، تواصل استفحال الأزمة الصحية بإعلان تسجيل 61.408 إصابات جديدة.





وسياسيًا قالت "عكاظ": "حذّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن عبدالفتاح البرهان من وجود حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش وتفتيت البلاد، واختطاف الثورة".

وتعهد البرهان في لقاء مع قوات عسكرية بمنطقة وادي سيدنا في أم درمان أمس، الاثنين، بالوقوف مع الشعب السوداني وإفشال محاولات ضرب الجيش، مؤكدًا أن هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب.







يأتي ذلك، فيما قال مسئولون سودانيون وأمريكيون، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور السودان ضمن جولته في الشرق الأوسط. وقالت الخارجية الأمريكية.





وفي أمريكا، اندلعت احتجاجات عنيفة في ولاية ويسكنسون الأمريكية بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود عدة مرات، عقب تلقيها بلاغا عن حادثة أسرية.





وسارع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن بإصدار بيان يطالب فيه بالتحقيق السريع والشفاف في الحادثة.





وقال حاكم الولاية توني إيفرز، في تغريدة على "تويتر"، إن الرجل يدعى جاكوب بليك. وأضاف: «نحن نقف ضد الاستخدام المفرط للقوة، والتصعيد في التعامل مع السود في الولاية».





وقالت أسرة الضحية إنه في حالة خطرة في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.





وتجمع مئات من المحتجين أمام مقار الشرطة، ورشقوا الشرطة بالطوب وقنابل المولوتوف، وأضرمت النار في بعض السيارات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما خرج مئات المتظاهرين للشوارع في مسيرات، مرددين هتافات «لن نتراجع».