انفوجراف .. كل ما تريد معرفته عّن ميناء الحمراء البترولي بالعلمين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين .





واوضح الانفوجراف ان الميناء يُعد خط الشحن البحري والشمندورة البحرية أحد المحاور الرئيسية لتطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي ومنظومة الشحن البحري.





ويهدف إلى زيادة طاقة الشحن في المنطقة إلى مليون برميل من البترول يوميًا، إذ يتوافر لدى المنطقة كافة المقومات الاستراتيجية لتصبح مركزًا لتداول الطاقة، ومنفذًا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات في مدينة العلمين.







