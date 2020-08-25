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أخبار البلد

انفوجراف .. كل ما تريد معرفته عّن ميناء الحمراء البترولي بالعلمين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين .

واوضح الانفوجراف ان الميناء يُعد خط الشحن البحري والشمندورة البحرية أحد المحاور الرئيسية لتطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي ومنظومة الشحن البحري.

ويهدف إلى زيادة طاقة الشحن في المنطقة إلى مليون برميل من البترول يوميًا، إذ يتوافر لدى المنطقة كافة المقومات الاستراتيجية لتصبح مركزًا لتداول الطاقة، ومنفذًا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات في مدينة العلمين.


واشار الانفوجراف ان مصر طورت ميناء الحمراء البترولي التخصصي على ساحل البحر المتوسط وذلك بإنشاء خط الشحن البحري بطول 8 كيلو وقطر 36 بوصة والشمندورة البحرية بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار من تحل زيادة طاقة الشحن في المنطقة الى مليون برميل من البترول الخام يوميا
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