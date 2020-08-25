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برلمان

هبة هجرس تشارك فى تقييم أداء المقرر الأممي للإعاقة وأنشطته دوليًا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:10 م
النائبة هبه هجرس
النائبة هبه هجرس
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يوسف سامح
شاركت الخبيرة الدولية النائبة الدكتورة هبة هجرس ضمن نخبة محدودة من الخبراء فى دول العالم فى تقييم اداء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، ﮐﺎﺗﺎﻟﯾﻧﺎ دﯾﻔﺎﻧداس أﻏﯾﻼر والانشطة التى قامت بها خلال الفترة الماضية لصالح دعم قضايا الاشخاص ذوى الاعاقة امميا وعالميا ، وبهدف الرصد الفعال لاهم التحديات التى واجهت اداءها واهم ما حققته بشكل ايجابى للقضية.


واكدت "هجرس" ان مشاركتها فى التقييم بدعوة من مكتب المقرر الخاص نفسها بالامم المتحدة، وانها فى معرض تقييمها لعمل المقررة الخاصة ذكرت ثلاث ملاحظات رصدتها.

واشارت هجرس الى ان اولى الملاحظات تقييم ادائها على المستوى العالمى مؤكدة على ثنائها على  هذا الاداء.

واوضحت هجرس ان الملاحظة الثانية  تتعلق باداء المقررة الخاصة داخل دول العالم وان هناك تحديا كبيرا فى عملها بسبب غياب اليات المتابعة والتواصل بينها وبين الجهات والهيئات المعنية بالإعاقة دوليا.


وتابعت ان ما حدث فى مصر مثال واضح ، فمصر نجحت فى تحقيق تقدم ملموس فى مجالات عدة للأشخاص ذوى الاعاقة من بينها الجانب التشريعى بإصدار قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومن قبله ما نص عليه الدستور المصري 2014 من حقوق لهم والتمكين السياسى والمشاركة في الحياة النيابية.

وطالبت هجرس بتنظيم المقررة الخاصة للإعاقة بالامم المتحدة زيارات للدول التى انجزت بشكل ملموس فى مجال الاعاقة لاعطاء هذه الدول دفعة نحو مزيد من الانجاز لدعم ذوي الاعلاقة.

وذكرت هجرس ان الملاحظة الثالثة تتعلق بتقييم تواصل المقررة الخاصة مع المجتمع المدنى المهتم والعامل فى مجال الاعاقة داخل الدول، مطالبة بضرورة الانتباه الى اهمية دور المجتمع المدنى الداعم لقضايا الاعاقة عالميا.

يذكر ان الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس شاركت لسنوات متتالية فى اجتماعات الامم المتحدة الخاصة بالمرأة و الاعاقة ممثلة للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الاعاقة ، وقبل هذا شاركت بفاعلية فى اجتماعات صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق للأشخاص ذوى الاعاقة بالامم المتحدة.
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