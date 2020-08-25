شعراء في أزمة صحية.. ريان وعتريس يناشدان الثقافة بالتدخل

يمر كل من الشاعر الشاعر أمجد ريان٬ والكاتب المسرحي والشاعر أشرف عتريس، بأزمة صحية، تتطلب العلاج على نفقة الدولة.





وناشدت الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم٬ وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ٬ واتحاد كتاب مصر٬ بالتدخل لإغاثة الشاعر أمجد ريان، ونشرت صفاء، منشور لها عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك٬ مناشدة أصدقاء الشاعر ووزيرة الثقافة واتحاد الكتاب جاء فيه: "أيها الأصدقاء..رئيس إتحاد الكتاب..السيدة الفاضلة وزيرة الثقافة. الشاعر الكبير أمجد ريان مريض وزوجته تسثغيت، اسمعوا صوتها أرجوكم.





ينتمي الشاعر أمجد ريان لجيل السبعينيات الشعري٬ شارك مع الشعراء: جمال القصاص٬ رفعت سلام٬ وحسن طلب٬ في تأسيس مجلة "إضاءة 77"٬ كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه٬ وله العديد من الإسهامات النقدية بجانب نتاجه الشعري.





وعن تجربة شعراء السبعينيات قال "ريان" في إحدى لقاءاته الصحفية: "كان الاتجاه الشعري والجمالي الذي أنتمي له، منذ البداية رأي فكري وجمالي لا أريد أن أقع في سلبيات الكثيرين، فأطلق تخيلاتي التي أتصور فيها أنه الرأي الصحيح الوحيد! بل وأنا أميل إلى رأي من يقولون بأن الشعرية السبعينية متهمة في مصر بإفساد الذائقة الشعرية، لأسباب كثيرة، ليس أقلها أن النصوص الشعرية تعاملت مع اللغة شديدة التركيب بتعسف شديد ساعد على تكريس حالة من الانغلاق، دفعت الكثيرين من قراء الشعر إلى إهمال هذه النصوص.





ومن إصدارات "ريان" الشعرية دواوين: أغنيات حب للأرض عام 1972، الخضراء 1978، لا حدّ للصباح 1991، أيها الطفل الجميل اضرب 1990، أمسّ كائنا 1991، البيوت الصغيرة٬ بروفايل جانبي أمامي٬ نوستالوجيا.





ومن كتاباته النقدية: غالي شكري بين الحداثة وما بعد الحداثة٬ تبادلات الذات والواقع في التجربة الرومانتيكية ( عمر غراب نموذجًا)٬ عن الإسراف في الخيال٬ الصراع الجمالي بين المكتمل والمحتمل٬ اللغة والشكل٬ من التعدد إلى الحياد.. قراءة في نصوص شعرية جديدة٬ فرجة جديدة.. بأي معنى: قراءة في أعمال نبيل خلف المسرحية للأطفال.





كذلك يمر الشاعر أشرف عتريس، بأزمة صحية، ناشد على إثرها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمساعدته لإجراء عملية جراحية.





وكان يعني عتريس من آلام في الظهر وذهب لمتخصص في الروماتيزم وإصابات الملاعب، فأعطاه "علاج" خطأ أدى إلى رفع الضغط إلى 220 120، وهو الأمر الذي يعني منه، وأصبح قريب من الموت، كان له الأثر في أن يشعر بتعب شديد.





وذهب الشاعر أشرف عتريس إلى طبيب آخر فقال لي لابد أن ينزل الضغط، وطلب منه تناول العلاج لعدة أيام، وبعدها وجهه للكشف عند طبيب مخ وأعصاب، وعند ذهابه لطبيب مخ وأعصاب قال له إن هناك مشكلة كبيرة في الحبل الشوكي، ولابد من تدخل جراحي، وطلب مني أشعة مقطعية ومسح ذري أيضًا.