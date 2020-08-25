خبير اقتصادي: الفشل المالي في تركيا مستمر.. وانخفاض الليرة سيدفع البلاد للهاوية

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفشل المالي والاقتصادي في تركيا مستمر ، وأن كل التقارير الدولية تشير إلى انكماش الاقتصاد التركي ، وذلك بسبب السياسات الخاطئة لأردوغان في التعامل مع الملفات الخارجية والدولية وأيضا الاقتصادية، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يدفع البلاد إلى حافة الهاوية بعد عامين فقط من الازمة المالية فى أغسطس 2018.
وأضاف مستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سوق تركيا أصبح الآن لا يسمح بالاستثمار، وهو ما أوصل الليرة التركية إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن الفترة من 2015 وحتى 2020 هى الأسوأ فى اقتصاد تركيا، وأن كل الأرقام سلبية بالكامل فى الميزانية التركية، مؤكدًا أن هناك خطر سيحدث بسبب انهيار الاقتصاد التركى والذى يدفع البلاد إلى حافة الهاوية.
وتابع سمير أن الليرة التركية شهدت انخفاضا كبيرا في مستواها مقارنة بعملة الدولار الأمريكي، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع، موضحا أن انخفاضا قيمة العملة التركية يؤثر بشكل كبير على كافة القطاعات في تركيا، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التركية بدأت قبل تفشى كورونا بشهور عديدة، وان كثيرا من الشركات أعلنت إفلاسها بشكل نهائي مما تزايد أعداد البطالة بالملايين في تركيا.