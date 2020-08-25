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برلمان

خبير اقتصادي: الفشل المالي في تركيا مستمر.. وانخفاض الليرة سيدفع البلاد للهاوية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفشل المالي والاقتصادي في تركيا مستمر ، وأن كل التقارير الدولية تشير إلى انكماش الاقتصاد التركي ، وذلك بسبب السياسات الخاطئة لأردوغان في التعامل مع الملفات الخارجية والدولية وأيضا الاقتصادية، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يدفع البلاد إلى حافة الهاوية بعد عامين فقط من الازمة المالية فى أغسطس 2018.

وأضاف مستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سوق تركيا أصبح الآن لا يسمح بالاستثمار، وهو ما أوصل الليرة التركية إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن الفترة من 2015 وحتى 2020 هى الأسوأ فى اقتصاد تركيا، وأن كل الأرقام سلبية بالكامل فى الميزانية التركية، مؤكدًا أن هناك خطر سيحدث بسبب انهيار الاقتصاد التركى والذى يدفع البلاد إلى حافة الهاوية.

وتابع سمير أن الليرة التركية شهدت انخفاضا كبيرا في مستواها مقارنة بعملة الدولار الأمريكي، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع، موضحا أن انخفاضا قيمة العملة التركية يؤثر بشكل كبير على كافة القطاعات  في تركيا، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التركية بدأت قبل تفشى كورونا بشهور عديدة، وان كثيرا من الشركات أعلنت إفلاسها بشكل نهائي مما تزايد أعداد البطالة بالملايين في تركيا.
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