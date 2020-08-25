خبير اقتصادي: الفشل المالي في تركيا مستمر.. وانخفاض الليرة سيدفع البلاد للهاوية

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفشل المالي والاقتصادي في تركيا مستمر ، وأن كل التقارير الدولية تشير إلى انكماش الاقتصاد التركي ، وذلك بسبب السياسات الخاطئة لأردوغان في التعامل مع الملفات الخارجية والدولية وأيضا الاقتصادية، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يدفع البلاد إلى حافة الهاوية بعد عامين فقط من الازمة المالية فى أغسطس 2018.





وأضاف مستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سوق تركيا أصبح الآن لا يسمح بالاستثمار، وهو ما أوصل الليرة التركية إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن الفترة من 2015 وحتى 2020 هى الأسوأ فى اقتصاد تركيا، وأن كل الأرقام سلبية بالكامل فى الميزانية التركية، مؤكدًا أن هناك خطر سيحدث بسبب انهيار الاقتصاد التركى والذى يدفع البلاد إلى حافة الهاوية.



