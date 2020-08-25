الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي على المستحقين بأربع محافظات .. غدًا
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:03 م
وزارة الأوقاف
قالت وزارة الأوقاف إنه يتم غدًا الأربعاء توزيع (16) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الدقهلية – بني سويف – المنيا – البحيرة )، بواقع (4) طن لمحافظتي (الدقهلية – بني سويف – المنيا ) ، و (3) طن لمحافظة (البحيرة ) . وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .
ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 299 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.