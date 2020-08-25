نشر الجيش لمساعدة الحكومة في مكافحة الموجة 2 لكورونا في إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم نشر الجيش لمساعدة الحكومات الإقليمية في مكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي، إن الحكومة المركزية الإسبانية ستوفر 2000 جندي للمناطق المسؤولة عن الرعاية الصحية لمساعدتهم في تتبع الحالات.

وبينما يتصارع المسؤولون في جميع أنحاء إسبانيا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ، تحذر مجموعة من الأصوات من أن إغلاقًا آخر قد يكون له عواقب وخيمة على بلد خرج قبل أشهر فقط من أحد أقسى قيود أوروبا.





وبينما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا ، تصدرت إسبانيا المجموعة في الأيام الأخيرة.





وتم اكتشاف أكثر من 78000 حالة في الأسبوعين الماضيين ، مما رفع معدل الإصابة لمدة 14 يومًا إلى 166 لكل 100000 ، مقارنة بـ 67 في فرنسا و 22 في المملكة المتحدة.





وأثار الارتفاع المطرد شبح عمليات الإغلاق الجديدة في الأسابيع المقبلة ، لا سيما في مدريد حيث حذرت النقابات من أن نظام الرعاية الأولية "على حافة الانهيار" ، بسبب نقص الموظفين وموارد الاختبار.





وقال خوسيه فيليكس هويو خيمينيز من منظمة ميديكوس ديل موندو الإسبانية غير الربحية لمحطة تيليمدريد يوم الاثنين "إذا استمرت الأمور كما هي ، فسنضطر على الأرجح إلى العودة إلى نوع من الحبس ، على الأقل جزئيًا".



