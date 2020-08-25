برلماني: الدولة وأطباء مصر فضحوا إعلام الدم والعار بعد النجاح فى مواجهة كورونا

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية والتقدير لجميع اجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة وللمؤسسات الاعلامية بصفة خاصة لنجاحها فى افشال المخططات الخبيثة لقنوات الإخوان وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا لتشويه دور مصر في مواجهة فيروس كورونا، والزعم بأن الدولة المصرية غير قادرة على حماية الفرق الطبية من هذا الفيروس





وذلك، عبر استعراض أعداد الوفيات في صفوف الفرق الطبية بسبب هذا الفيروس المستجد، متجاهلة تماما الجهود الكبيرة التي تقوم الدولة المصرية في حماية الأطباء وفى القضاء على الفيروس.





وقال " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم ان الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فضحت الأبواق التحريضية والإرهابية لاعلام الدم والعار الذى تجاهل مع سبق الإصرار والترصد الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا، والقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتشجيع الأطباء وتأكيده دائما في خطاباته على أهمية دور الأطباء.



