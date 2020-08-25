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برلمان

فرج عامر يشيد بدور جيش مصر الابيض فى مساندة ودعم مصابى انفجار مرفأ لبنان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:47 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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فريدة محمد
اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اشادة وزير الصِّحة اللبناني الدكتور حمد بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الازمة الليبية وتقديمه الشكر والتقدير للفريق الطبي المصري، الذي ضمَّ نخبةً من الأطباء من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية على جهوده المخلصة في سبيل تضميد الجراح وتخفيف الآلام عن مصابي حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 من أغسطس الجاري، وخلف مئات القتلى وآلاف  المصابين بأنه دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية فى مساندة ودعم الاشقاء اللبنانيين.

وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم ان مصر أكدت للرأى العام العربى ان مصر لاتتأخر لحظة فى مساندة ودعم الاشقاء العرب لتجاوز اى ازمة تتعرض لها اى دولة عربية.

وأكد ان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبح لها دورها الريادى والتاريخى تجاه جميع القضايا التى تهم الامة العربية موجها تحية قلبية للجيش الابيض المصرى على دوره الكبير فى دعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعد تعرضها لحادث انفجار المرفأ في بداية مطلع شهر أغسطس الجاري وتوقيعَ الكشف الطبي على آلاف المرضى، وإجراء العمليات الجراحية لعديدٍ من مصابي حادث انفجار المرفأ، بجانب زيارة لبحث آفاق التعاون مع الجامعة العربية ببيروت.
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