هل تحصل الزوجة على مؤخر الزواج حال وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج لزوجته فهو حق لها وهو مؤخر لأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة.





وأضاف فخر، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن الزوجة إذا ماتت ولم تحصل على مؤخرها، يكون من نصيب ورثتها، وإن توفى الزوج حصلت الزوجة على مؤخر الصداق من تركته، و يجب حصولها على هذا المؤخر فى حالة الطلاق بينهما.





وأوضح أن مؤخر الصداق لا يسقط بوفاة الزوج كما يقول البعض ، يجب أن يدفع من التركة بعد وفاته.





وتابع: قبل أن توزع التركة على الورثة يتم خصم قيمة مؤخر الصداق منها وإعطائه للزوجة ثم بعد ذلك يتم حساب نصيب كل فرد من المتبقي حسب التقسيم الشرعي .





هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟





ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: "هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟".





وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر فيسبوك، أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.





وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.



