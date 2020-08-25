AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عوض تاج الدين يرأس إحدى لجان تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ليكون على رأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأعرب الدكتور تاج الدين عن مدى سعادته بزيارته للأكاديمية واصفًا إياها بأنها مشروع قومي ناجح، وقال: "إن مصر دولة شابة وبها كوادر كثيرة على مستوى رفيع، وفكرة الأكاديمية فكرة قومية رائعة؛ حيث تقوم باختيار عناصر تستطيع قيادة المجتمع وتكون قاطرة تقود البلد في مراحل مختلفة".

وأضاف أن اختيار عناصر ذات مواصفات معينة لا ينفي وجود عناصر كثيرة مميزة في مصر من مختلف التخصصات والأعمار، لكن اختيار أفضل هذه العناصر وأكثرها تأهيلًا يأتي بنوع من الزخم في القيادات في المؤسسات الوطنية المصرية، ولابد أن يكون تأهيلها من مختلف الجوانب والنواحي.


وعقب الدكتور عوض تاج الدين على لقائه ببعض العناصر المرشحة للبرنامج، قائلا: إنه شعر بأن المرحلة القادمة سوف تشهد اختيار قيادات لمؤسسات الدولة في مختلف المواقع ذوي كفاءة عالية وقدرات كبيرة، مضيفا: "هذا يجعلنا نشعر بالاطمئنان على المراحل المستقبلية لهذا الوطن إن شاء الله".

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج ١٩٠ متدرب بالدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدربا.

وانشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
عوض تاج الدين يرأس إحدى لجان تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للتدريب تفتح أبوابها لأخر مراحل القبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

النائب العام يشارك في لجان مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.. صور

رئيس «الوطنية للانتخابات» يشارك في مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الوطنية للتدريب تعلن عن تفاصيل تشكيل لجان المقابلات الشخصية لمتقدمي الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

وزير الاتصالات يشارك في لجان مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

وزير الأوقاف: أنصح الشباب بالعمل على بناء أنفسهم علميا ومهاريا وثقافيا

ترشيحاتنا

الفرحة فرحتنا.. رانيا منصور تهنئ شقيقتها بحفل زفافها

تزوجت منذ عام بعد قصة حب .. تفاصيل انتحار زوجة بالقليوبية

بعد آخر تخفيض.. ننشر قائمة أسعار سيارات اودي audi اليوم في مصر.. صور

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

بالتاتو..ريم البارودي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

دعاء صلاة الضحى في آخر ساعة قبل آذان الظهر يغفر كل ذنوبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج برد العظام والعضلات بدون أدوية

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات لافتة تبرز جمال شمس الكويتية

كلمات هابطة وخادشة.. حكاية أغنية شعبية أثارت الجدل والاستياء في قطاع غزة