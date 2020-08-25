محمد عمران عن مقابلات البرنامج الرئاسي للقيادة: بداية مبشرة جدًا

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس وتستمر لمدة ٥ أيام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب





وتحدث الدكتور محمد عمران عن انطباعه عن زيارته الأولى للأكاديمية قائلًا "إن البداية مبشرة جدًا وما شاهدته في الأكاديمية فاق التوقعات وخاصةً ما عرفته عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، فهو يؤهل العاملين في القطاعات المختلفة للدولة لتولي مناصب قيادية، وقد قرأت عن تجارب مماثلة في دولتي فرنسا وسنغافورة، حيث لابد لأي شخص قبل أن يتولى منصب قيادي أن يجتاز دورة في علوم الإدارة؛ لذلك أرى في الأكاديمية بادرة جيدة جدًا"، مُضيفًا أنه بعد مرور عقد من الزمان سنحتفل بهذا البرنامج وسنرى تفعيل بارز للشباب في قيادات كثيرة تدير العديد من النواحي والقطاعات المهمة داخل أجهزة الدولة".



