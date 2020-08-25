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ديني

1398 واعظة ومحفظة.. الأوقاف تقدم كشف حساب لعملهن في العمل الدعوي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:40 م
واعظات الأوقاف ..أرشيفية
واعظات الأوقاف ..أرشيفية
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عبد الرحمن محمد

 مشاركة المرأة في العمل الدعوي والقيادي بالأوقاف مشاركة هامة وجادة وفعالة ومتميزة حيث بلغ إجمالي عدد الواعظات والمحفظات بوزارة الأوقاف (1398) ما بين واعظة ومحفظة ، وذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية دور المرأة في العمل الدعوي بجميع أنواعه ، وإعمالًا لتجديد الخطاب الديني .

وقدمت الوزارة حصر شامل لعدد الواعظات والمحفظات ومجالات عملهن وما قدموه خلال الفترة الأخيرة على المستوى الدعوي وهي.. 

إجمالي عدد الواعظات ( 287 ) واعظة ما بين معينة ومتطوعة ، وإجمالي عدد المحفظات المتطوعات ( 1111 ) محفظة متطوعة .

 الشروط الواجب توافرها في الواعظة :

  1. أن تكون حاصلة على مؤهل أزهري ، أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقاف .
  2. أن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن .

    مجالات عمل الواعظات :

  1. إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التي بها مصلى سيدات .
  2. الرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن في شئون أحكام الشريعة الإسلامية .
  3. نشر الوعي الديني بين رواد المسجد من النساء ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن .
  4. المشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة .
  5. مرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك ، والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج .

  الأدوار المختلفة التي قامت بها الواعظات في مكافحة التطرف :

  1. المشاركة في مبادرة ” طرق الأبواب ” التي تمت بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمربيات بالكنائس المصرية , لتوعية الأسر بأضرار التطرف وتقديم المساعدات .
  2. المشاركة في برنامج “معًا في خدمة الوطن” ، وذلك لإظهار روح التعاون وتعميق وحدة صف النسيج الوطني والعمل معًا لخدمة الوطن .
  3. المشاركة في المدارس العلمية ، والمدارس القرآنية التابعة للوزارة .
  4. المشاركة في الندوات الدينية .
  5. المشاركة في الملتقيات الفكرية .
  6. المشاركة في المؤتمرات الدولية .
  7. المشاركة في البرامج الإعلامية .
  8. المشاركة في الكتابة الصحفية .

   الشروط الواجب توافرها في المحفظة :

  1. حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه .
  2. القدرة على التحفيظ .
  3. أن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن ، حتى لا يقع أبناؤنا في أيدي غير المؤهلين ومن لا يحسنون تحفيظهم .

     عمل المحفظات :

  1. تحفيظ القرآن الكريم .
  2. التركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم .
  3. الاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التطرف والتشدد .
  4. خلق جيل جديد تغرس فيه الأخلاق السامية .

  وتسعى الوزارة للتوسع في مشاركة المرأة في العمل الدعوي إضافة إلى مشاركتها في العمل القيادي والإداري بالوزارة تقديرًا لحقها ومكانتها في المجتمع .

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