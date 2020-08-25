AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي وخروج 9 حالات جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف اليوم الثلاثاء، تعافي 9 حالات جديده من مستشفى الواسطى المركزي، من بينهم 2 حالة فوق سن الـ70 عامًا، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيهم من كورونا..خروج 18 حالة من مستشفى العزل ببني سويف

خروج وتعافي ٢٢ حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

خروج وتعافي 48 حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

تعافي 16 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى الواسطى ببني سويف

خروج وتعافي ٤٨ حالة جديدة من كورونا بمستشفى الصدر ببني سويف

صحة بني سويف: خروج وتعافي 12 حالة جديدة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

عرضت حياتها للخطر.. لحظة إنقاذ طفلة نسيتها والدتها في سيارة ساخنة.. شاهد

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

بعد اعتراض الرئيس عليه.. 4 تعديلات أجراها النواب على التجارب السريرية

بعد إقامة حفل زفاف بداخلها.. غلق فيلا بالكينج غرب الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج برد العظام والعضلات بدون أدوية

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات لافتة تبرز جمال شمس الكويتية

كلمات هابطة وخادشة.. حكاية أغنية شعبية أثارت الجدل والاستياء في قطاع غزة